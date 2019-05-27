У Києві сотні людей мають підробні адвокатські свідоцтва, - Голова ради адвокатів Рябенко

Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко заявляє, що сотні людей стали жертвами аферистів та отримали підробні свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

За його словами, такі документи видає громадська організація, яка у незаконний спосіб привласнила повноваження і назву органу адвокатського самоврядування.

"Ще 2016 року було виявлено, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у Києві ніколи не була створена на підставі чинного Закону про адвокатуру як орган адвокатського самоврядування. Натомість діяла громадська організація під назвою "Київська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури", яка привласнила функції допуску до адвокатської професії. Хоча ці порушення стали підставою не лише для створення нової законної кваліфкомісії адвокатури, але і для позбавлення посади голови Ради адвокатів та в подальшому і статусу адвоката Інни Рафальської, діяльність самої ГО триває. Внаслідок цього власниками несправжніх адвокатських документів стали тисячі осіб, серед них наскільки відомо – люстровані судді та прокурори, чинні правоохоронці, яким закон взагалі не дозволяє суміщати адвокатуру та роботу в силових органах", - повідомив Рябенко.

Він зазначив, що "гаманцем" цієї громадської організації було і є ТОВ «Центр стажування та підвищення кваліфікації адвокатів», який очолює соратник Інни Рафальської адвокат Ростислав Кравець.

"На це товариство з обмеженою відповідальністю перераховували гроші охочі стати адвокатами – за складання іспитів, за стажування, за документи, які б мали підтвердити право займатися адвокатською діяльністю. Це мільйони гривень від тисяч людей. І це тисячі людей, яким видані підробні документи – насправді вони так і не стали адвокатами", - розповів Рябенко.

За фактами порушень законодавства та розкрадання коштів відкриті кримінальні провадження, які розслідує Головне слідче управління Національної поліції.

Водночас, Рябенко наголошує на тому, що у жовтні 2016 року було переобрано склад Ради адвокатів міста Києва та створено КДКА міста Києва.

Таким чином, діяльність законних органів адвокатури було відновлено, і стати адвокатом у столиці в законний спосіб можливо.

"Дві Ради адвокатів Києва – це токсичний міф, який поширює сама Рафальська та її оточення. Відповідь на питання, скільки рад адвокатів в Києві, відображена у Єдиному реєстрі юридичних осіб. Ще раз наголошу, в Києві - одна законна рада", - наголосив Петро Рябенко.

Про те, що в Києві існує нелегальне шахрайське вікно можливостей увійти в адвокатуру, Рябенко повідомив на минулому тижні главу адміністрації президента України, який є київським адвокатом.

"Андрій Богдан - адвокат, і мав зупинити адвокатську діяльність. Ми задовольнили його заяву і внесли зміни до Єдиного реєстру адвокатів України. Водночас, його аналогічна заява опинилася і в псевдо раді адвокатів імені Рафальської. Щоб там не робили з подібними заявами, скільки б разів не викладали у фейсбук, це не може мати жодних юридичних наслідків для жодного адвоката. Тому я звернувся з листом до Банкової, де роз’яснив, що в Києві одна Рада адвокатів, і лише вона має всі законні повноваження", - пояснив Рябенко.

Як відомо, адвокатура діє як самоврядна організація, і в кожному регіоні діють ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Разом ці органи об’єднані в Національну асоціацію адвокатів України.

Как сообщали Українські Новини, голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко поінформував Адміністрацію Президента про повноважні органи адвокатського самоврядування столиці.

Раніше, голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.