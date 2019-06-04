НАЗК виявило порушення в декларації Труби

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в електронній декларації директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби.

Про це Українським Новинам повідомив член НАЗК Олександр Серьогін.

За його словами, результати перевірки декларації Труби за 2017 рік були заслухані на засіданні НАЗК 31 травня.

Під час перевірки НАЗК встановило, що Труба не задекларував деякі відомості, зокрема нерухомість дітей, а також вартість цінних паперів.

Серьогін повідомив, що ці порушення становлять менше 100 прожиткових мінімумів і "не тягнуть" на адміністративну відповідальність.

"Він (Труба) повинен виправити ситуацію, внести правки, а якщо він не зробить цього, то будемо дивитися, що далі робити", - додав Серьогін.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільненні 4 керівників підрозділів ДБР.

Тим часом, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко заявляє, що Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів бюро.