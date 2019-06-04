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04 червня 2019, вівторок, 10:22 114
Судова влада 2019-06-04T14:00:04+03:00
Українські Новини
Справу про загибель хлопчика під Києвом перекваліфікували на умисне вбивство

Справу про загибель хлопчика під Києвом перекваліфікували на умисне вбивство

П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112

Прокуратура Київської області перекваліфікувала справу про загибель 5-річного хлопчика з необережного вбивства на умисне вбивство.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури, передають Українські Новини.

Дії співробітників поліції кваліфікуються за п. 2, п. 12 год. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) і ч. 2 ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень).

У вівторок суд обере двом підозрюваним поліцейським запобіжний захід.

Слідство просить для них виключно арешт.

Як повідомляли Українські Новини, поліція встановила, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, в результаті чого отримав травму голови.

Пізніше медики виявили у дитини проникаючі вогнепальні ушкодження голови.

Враховуючи отриману інформацію від медиків, поліцейські провели додатковий огляд місця події, у ході якого на відстані 70-150 м виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчики і банки. Було встановлено, що до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетні два працівника Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області.

Раніше поліцейським, які стріляли у дитину, оголосили про підозру у хуліганстві.

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