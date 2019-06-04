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04 червня 2019, вівторок, 08:52 12
Політика 2019-06-04T08:56:12+03:00
Українські Новини
Пінчук заплатив сотні тисяч лобісту США за репетиторство, - FARA

Пінчук заплатив сотні тисяч лобісту США за репетиторство, - FARA

Пінчук. Фото: Радіо Люкс FM
Пінчук. Фото: Радіо Люкс FM

Український бізнесмен Віктор Пінчук, який днями таємно відвідав АП,  платив сотні тисяч американському лобісту за уроки англійської.

Про це стало відомо з нових документів поданих в Мін'юст США у відповідності з Законом про реєстрацію іноземних агентів США (FARA), пише Голос Америки.

Документи подав зареєстрований американський лобіст Даг Шоен.

Метою переказів коштів, як заявлено, було "наукове збагачення, навчання і повторення офіційної і вживаної англійської мови, яка використовується в наукових дослідженнях, а також проведення тестування знань сім'ї іноземного замовника", - йдеться в документах.

New FARA disclosure by lobbyist Doug Schoen—the foreign agent of Victor Pinchuk who reportedly brought the infamous Manafort-tied Ukraine report to Greg Craig—reveals hundreds of thousands in pass-through funds from the Ukrainian oligarch for... "tutoring" https://t.co/pYH2WS04H7 pic.twitter.com/FJgNupEqI9

— Anna Massoglia (@annalecta) 2 червня 2019 р.

 

"Нові документи подані згідно до FARA лобістом Даґом Шоеном – іноземним агентом Віктора Пінчука, який, за повідомленнями приніс скандально відомий звіт пов'язаний з Манафорта по України до Грега Крейга – зазначає про проходження сотень тисяч доларів від українського олігарха за ... "репетиторство", - звернула увагу в своєму твіті дослідниця Центру відповідальної політики США Анна Массолія.

Йдеться про звіт 2012 року стосовно ув'язнення Юлії Тимошенко, яка, на той час була одним з основних політичних конкурентів Януковича.

Віктор Пінчук працює з Даґом Шоеном для просування філантропічних проектів та персонального бізнесу з 2011 року, вказують документи подані раніше до Міністерства юстиції США. Даґ Шоен є близьким до Демократичної партії США, він працював у кампанії з обрання президента Клінтона в 1996 році.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ повідомили, що Пінчук таємно їздив Зеленського в Адміністрацію Президента, в Зеленського розповіли про причини його таємного візиту.

Тим часом, Зеленський поговорив з Пінчуком про відповідальність. А Коломойський заявляв, що активи Пінчука потрапили в санкційний список Кремля з-за розбіжностей з Порошенком.

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