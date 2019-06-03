ЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на проведення дострокових виборів Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) розподілила 1,9 млрд гривень на проведення дострокових виборів Верховної Ради.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що на засіданні у понеділок, 3 червня, комісія зареєструвала 11 кандидатів у депутати, які балотуються як самовисуванці в мажоритарних округах.\r\nТаким чином, станом на 3 червня ЦВК зареєструвала 21 кандидата в Раду.\r\nКрім того, комісія затвердила розподіл коштів державного бюджету, виділених на підготовку і проведення позачергових виборів депутатів 21 липня, на загальну суму 1 949 620 000 гривень.\r\nУ зазначеному розподілі безпосередньо витрати Центрвиборчкому становлять 406,8 млн гривень.\r\nНа виборчі комісії розподілено 51 млн гривень, на дільничні виборчі комісії - 1,2 млрд гривень.\r\nРазом з тим передбачено резерв коштів, який становить 271 млн. гривень.Також затверджено середні норми видатків окружної виборчої комісії та середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення позачергових виборів Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування. Також ЦВК не може провести вибори і просить Раду з Президентом змінити закон про держзакупівлі.\r\nТим часом, ЦВК розповів, хто увійде до складу окружкомів на позачергових виборах Ради.\r\n4 травня виборча кампанія позачергових виборів парламенту стартувала.