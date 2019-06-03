підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 червня 2019, понеділок, 21:17 12
Вибори 2019-06-03T22:45:01+03:00
Українські Новини
ЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на проведення дострокових виборів Ради

ЦВК розподілила 1,9 млрд гривень на проведення дострокових виборів Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) розподілила 1,9 млрд гривень на проведення дострокових виборів Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Зазначено, що на засіданні у понеділок, 3 червня, комісія зареєструвала 11 кандидатів у депутати, які балотуються як самовисуванці в мажоритарних округах.

Таким чином, станом на 3 червня ЦВК зареєструвала 21 кандидата в Раду.

Крім того, комісія затвердила розподіл коштів державного бюджету, виділених на підготовку і проведення позачергових виборів депутатів 21 липня, на загальну суму 1 949 620 000 гривень.

У зазначеному розподілі безпосередньо витрати Центрвиборчкому становлять 406,8 млн гривень.

На виборчі комісії розподілено 51 млн гривень, на дільничні виборчі комісії - 1,2 млрд гривень.

Разом з тим передбачено резерв коштів, який становить 271 млн. гривень.Також затверджено середні норми видатків окружної виборчої комісії та середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення позачергових виборів Ради.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування. Також ЦВК не може провести вибори і просить Раду з Президентом змінити закон про держзакупівлі.

Тим часом, ЦВК розповів, хто увійде до складу окружкомів на позачергових виборах Ради.

4 травня виборча кампанія позачергових виборів парламенту стартувала.

Більше новин про: ЦВК України Вибори до Верховної Ради позачергові вибори

Архів
Новини
Зеленський пообіцяв покарати винних у смерті 5-річного хлопчика поліцейських 22:50
Росія майже вдвічі знизила поставки нафтопродуктів через санкції, - Герус 22:26
ДТЕК Енерго збільшив інвестиції у виробництво на 35%, незважаючи на зниження прибутку на 5% 22:10
Прокуратура просить суд засудити до 6,5 років в'язниці екс-бійця АТО Торбіна за вбивство Гандзюк 22:01
Сім'я загиблого під час паводку під Ужгородом хлопчика отримає матдопомогу, - Єрмак 21:46
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
В аеропорту Ярославського відкрилося регулярне сполучення з італійським Ріміні і Одесою 13:15
більше новин
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok