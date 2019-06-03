Прес-секретар Зеленського дала перше інтерв'ю виданню керівника його прес-служби на виборах

Прес-секретар президента України журналістка Юлія Мендель, яку Володимир Зеленський призначив з липня, дала своє перше інтерв'ю виданню ЙОД.media.\r\nЗокрема, в ньому новопризначена прес-секретар розповіла про перший робочий день, як проходив конкурс на посаду спікера, попередній досвід роботи і чи була вона знайома раніше з Зеленським.\r\nНа питання, чи була раніше вона прихильницею Зеленського, Юлія відповіла, що готуючи матеріали за підсумками зустрічі з Зеленським для The New York Times вона займала нейтральну позицію.\r\n"Більш схильною до Зеленському стала, коли зрозуміла, які його основні обіцянки і дії. Наприклад, він пообіцяв закон про імпічмент - і вже подав його до парламенту. Він продовжує свою співпрацю з МВФ і збирається повернути закон про незаконне збагачення. Це колосальні речі, які нам дуже потрібні. І, мабуть, спрацював момент, коли я побачила, яка атака йде на нього".\r\nСеред основних завдань, які необхідно вирішити новому президенту на посаді Мендель виділила два "челленжа".\r\n"Я знаю, що він визначився з ними. Перший - це війна. Другий - корупція", -\r\nЗазначимо, що виданням ЙОД.media керує Ірина Победоносцева, яка за часів виборчої кампанії відповідала за зв'язки з громадськістю у Зеленського.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.\r\nКоманда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.\r\nВ Адміністрації немає посади спікера Президента, на яку проводив конкурс Зеленський.