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03 червня 2019, понеділок, 19:14 8
Президент 2019-06-03T20:45:01+03:00
Українські Новини
Прес-секретар Зеленського дала перше інтерв'ю виданню керівника його прес-служби на виборах

Прес-секретар Зеленського дала перше інтерв'ю виданню керівника його прес-служби на виборах

Володимир Зеленський і Юлія Мендель. Фото: Facebook/Iuliia Mendel
Володимир Зеленський і Юлія Мендель. Фото: Facebook/Iuliia Mendel

Прес-секретар президента України журналістка Юлія Мендель, яку Володимир Зеленський призначив з липня, дала своє перше інтерв'ю виданню ЙОД.media.

Зокрема, в ньому новопризначена прес-секретар розповіла про перший робочий день, як проходив конкурс на посаду спікера, попередній досвід роботи і чи була вона знайома раніше з Зеленським.

На питання, чи була раніше вона прихильницею Зеленського, Юлія відповіла, що готуючи матеріали за підсумками зустрічі з Зеленським для The New York Times вона займала нейтральну позицію.

"Більш схильною до Зеленському стала, коли зрозуміла, які його основні обіцянки і дії. Наприклад, він пообіцяв закон про імпічмент - і вже подав його до парламенту. Він продовжує свою співпрацю з МВФ і збирається повернути закон про незаконне збагачення. Це колосальні речі, які нам дуже потрібні. І, мабуть, спрацював момент, коли я побачила, яка атака йде на нього".

Серед основних завдань, які необхідно вирішити новому президенту на посаді Мендель виділила два "челленжа".

"Я знаю, що він визначився з ними. Перший - це війна. Другий - корупція", -

Зазначимо, що виданням ЙОД.media керує Ірина Победоносцева, яка за часів виборчої кампанії відповідала за зв'язки з громадськістю у Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.

Команда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.

В Адміністрації немає посади спікера Президента, на яку проводив конкурс Зеленський.

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