Кучма очолить українську частину ТКГ на переговорах у Мінську

Колишній президент Леонід Кучма очолить українську частину Тристоронньої контактної групи (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) на переговорах у Мінську, що відбудуться 5 червня.\r\nПро це на брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський.\r\n"5 червня буде зустріч Тристоронньої контактної групи на чолі з Леонідом Кучмою", - сказав він.\r\nУ свою чергу Кучма повідомив, що готовий працювати на благо України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше колишній Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в ТКГ.\r\nУ свою чергу Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".\r\nПерша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко вирішила скласти повноваження представника України у підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях та уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.