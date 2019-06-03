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03 червня 2019, понеділок, 13:46 111
Зовнішня політика 2019-06-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Кучма очолить українську частину ТКГ на переговорах у Мінську

Кучма очолить українську частину ТКГ на переговорах у Мінську

Леонід Кучма. Фото: pogliad.ua
Леонід Кучма. Фото: pogliad.ua

Колишній президент Леонід Кучма очолить українську частину Тристоронньої контактної групи (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) на переговорах у Мінську, що відбудуться 5 червня.

Про це на брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський.

"5 червня буде зустріч Тристоронньої контактної групи на чолі з Леонідом Кучмою", - сказав він.

У свою чергу Кучма повідомив, що готовий працювати на благо України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в ТКГ.

У свою чергу Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко вирішила скласти повноваження представника України у підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях та уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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