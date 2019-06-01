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01 июня 2019, суббота, 13:33 781
Внешняя политика 2019-06-01T13:36:57+03:00
Українські Новини
"Минский процесс" возобновит работу 5 июня, - Климкин

"Минский процесс" возобновит работу 5 июня, - Климкин

Павел Климкин.
Павел Климкин.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что заседание Трехсторонней контактной группы (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) должно состояться 5 июня.

Об этом он сказал в интервью радио "Новое время", передают Українськi Новини.

"Минская площадка" возобновит свою работу, насколько я понимаю, 5 июня это должно произойти", - сказал он.

Климкин добавил, что на следующей неделе Президент Владимир Зеленский должен представить новую команду переговорщиков от Украины.

По его словам, там могут быть знакомые украинцам лица.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в ТКГ.

В свою очередь Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".

Также первая заместительница председателя Верховной Рады Ирина Геращенко решила сложить полномочия представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях и уполномоченной Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

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