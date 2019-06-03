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03 червня 2019, понеділок, 12:25 73
Вибори 2019-06-03T15:45:03+03:00
Українські Новини
На виборах у Раду "Слуга народу" проходить з величезним відривом, на другому місці - платформа Бойка

На виборах у Раду "Слуга народу" проходить з величезним відривом, на другому місці - платформа Бойка

Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

40,9% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", які визначилися і будуть голосувати, готові проголосувати за партію "Слуга народу", 11,1% - за "Опозиційну платформу - За життя" та 10,5% - за партію "Європейська Солідарність" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Якби парламентські вибори проводилися найближчої неділі, серед тих, хто визначився і буде голосувати, 9,3% респондентів вибрали б партію "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 4,9% - "Сила і Честь" Ігора Смешко.

Таким чином, 5%-й бар'єр долають 4 партії.

Крім того 4,8% опитаних проголосували б за "Громадянську позицію", 3,3% - за "Голос" Святослава Вакарчука, 2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка, 1,7% - за "Об'єднання "Самопоміч", 2,3% - за Всеукраїнське Об'єднання "Свобода", 2,4% - за Опозиційний блок - партія миру і розвитку".

46,1% опитаних заявили, що точно підуть на вибори Ради, 33,7% - швидше підуть, 9,1% - точно не підуть, 5,7% - скоріше не підуть, 5,3% не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 15 по 31 травня.

Було опитано 2 100 повнолітніх мешканців в усіх областях України (на підконтрольній території).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, в "Самопомочі" назвали депутатів, які очолять виборчий список на виборах.

Тим часом, "Слуга народу" не буде об'єднуватися з "Партією мерів" або іншими в ході виборів до Ради.

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