В "Самопомощи" назвали депутатов, которые возглавят избирательный список на выборах

Председатель фракции "Объединение "Самопомощь" в Верховной Раде Олег Березюк, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, заместитель председателя фракции "Самопомощи" в Раде, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Олег Лаврик, депутаты Рады от фракции "Самопомощь" Роман Семенуха и Татьяна Острикова возглавят избирательный список партии "Объединение "Самопомощь" на внеочередных выборах Верховной Рады.

Соответствующий список кандидатов в депутаты Рады был оглашен на форуме партии в среду, передают Українські Новини.

Далее в списке числятся депутаты от фракции "Самопомощь" в Раде Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ирина Сысоенко, Анна Романова, Игорь Диденко, Павел Костенко и Сергей Кираль.

Кроме этого, на форуме был составлен рейтинговый список региональных лидеров для выдвижения в кандидаты в парламент.

По итогам тайного голосования победителями по макрорегионам, которые войдут в первую пятерку рабочего списка лидеров партии в регионах, стали ветеран войны Виталий Фидрин (Тернопольская область, регион "Запад"), юрист Вячеслав Кущинский (Полтавская область, регион "Восток"), Андрей Дмитриев (Херсонская область, регион "Юг"), Руслан Фома (Волынская область), депутат Киевского областного совета Ольга Бабий (Киевская область).

При этом общий избирательный список будет формироваться из 3 рабочих списков: список действующих депутатов Рады, список лидеров партии в регионах и лидеров общественных мнений и экспертной среды.

Общий избирательный список партии будет формироваться путем поочередного включения в него по одному человеку из каждого рабочего списка.

Отмечается, что каждых три порядковых номера окончательного избирательного списка партии будут включать представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства.

Как сообщали Українські Новини, 24 мая началась избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады.

Ранее ЦИК открыл прием денежного залога кандидатов в депутаты Рады.