Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в травні скоротився на 19,8%

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в травні скоротився на 19,8% з 36,850 млрд гривень (на 1 травня) до 29,539 млрд гривень (на 1 червня).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив станом на 1 березня – 8,196 млрд гривень, а максимальний – 36,850 млрд гривень - на 1 травня.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

В 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у квітні перерахував до держбюджету 47,6 млрд гривень свого прибутку.

На 1 травня 2019 року заборгованість по виплаті заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень.