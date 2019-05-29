В апреле задолженность по зарплатам перевалила за 2,6 млрд гривен

На 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nНаибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 494,976 млн гривен, Луганской – 466,689 млн гривен и Сумской – 302,480 млн гривен.\r\nДанные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.\r\nЗадолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 мая 2019 года:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nНа 1 мая 2019 года, млн гривен\r\nв % к 01.04.2019\r\n\r\n\r\nВсего\r\n2 615,391\r\n106,2\r\n\r\n\r\nСельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства\r\n21,845\r\n109,5\r\n\r\n\r\nПромышленность\r\n2 054,860\r\n106,5\r\n\r\n\r\n- добывающая промышленность\r\n526,129\r\n114,7\r\n\r\n\r\n- обрабатывающая промышленность\r\n1 402,270\r\n103,6\r\n\r\n\r\n- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха\r\n12,771\r\n103,3\r\n\r\n\r\n- Водоснабжение; канализация, обращение с отходами\r\n113,690\r\n108,9\r\n\r\n\r\nСтроительство\r\n70,072\r\n96,9\r\n\r\n\r\nТорговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления\r\n43,958\r\n104,3\r\n\r\n\r\nТранспорт и связь\r\n177,514\r\n101,7\r\n\r\n\r\nВременное размещение и организация питания\r\n0,365\r\n89,5\r\n\r\n\r\nИнформация и телекоммуникации\r\n5,921\r\n150,7\r\n\r\n\r\nФинансовая деятельность\r\n18,336\r\n102,3\r\n\r\n\r\nОперации с недвижимостью\r\n57,977\r\n102,8\r\n\r\n\r\nПрофессиональная, научная и техническая деятельность\r\n128,775\r\n112,9\r\n\r\n\r\nДеятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания\r\n8,591\r\n89,2\r\n\r\n\r\nГосударственное управление и оборона; обязательное социальное страхование\r\n3,787\r\n101,2\r\n\r\n\r\nОбразование\r\n7,607\r\n118,2\r\n\r\n\r\nЗдравоохранение и социальная помощь\r\n13,620\r\n121,0\r\n\r\n\r\nИскусство, спорт, развлечения и отдых:\r\n1,852\r\n195,2\r\n\r\n\r\nПредоставление других услуг\r\n0,313\r\n85,5\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в январе-апреле текущего года министерство привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения ОВГЗ, что в сумме дает 158,5 млрд грн.\r\nКаждая вторая гривна в госбюджете взята в долг.\r\nА тем временем Минфин продолжает наращивать госдолг.