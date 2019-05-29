В апреле задолженность по зарплатам перевалила за 2,6 млрд гривен

На 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 494,976 млн гривен, Луганской – 466,689 млн гривен и Сумской – 302,480 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 мая 2019 года:

На 1 мая 2019 года, млн гривен в % к 01.04.2019 Всего 2 615,391 106,2 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 21,845 109,5 Промышленность 2 054,860 106,5 - добывающая промышленность 526,129 114,7 - обрабатывающая промышленность 1 402,270 103,6 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 12,771 103,3 - Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 113,690 108,9 Строительство 70,072 96,9 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 43,958 104,3 Транспорт и связь 177,514 101,7 Временное размещение и организация питания 0,365 89,5 Информация и телекоммуникации 5,921 150,7 Финансовая деятельность 18,336 102,3 Операции с недвижимостью 57,977 102,8 Профессиональная, научная и техническая деятельность 128,775 112,9 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 8,591 89,2 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 3,787 101,2 Образование 7,607 118,2 Здравоохранение и социальная помощь 13,620 121,0 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 1,852 195,2 Предоставление других услуг 0,313 85,5

Как сообщали Українські Новини, в январе-апреле текущего года министерство привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения ОВГЗ, что в сумме дает 158,5 млрд грн.

Каждая вторая гривна в госбюджете взята в долг.

А тем временем Минфин продолжает наращивать госдолг.