НБУ в апреле перечислил в госбюджет 47,6 млрд

Национальный банк в апреле перечислил в госбюджет 47,6 млрд гривен своей прибыли.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что в апреле госбюджет был выполнен с существенным профицитом (24,4 млрд гривен), ключевую роль в формировании которого сыграло перечисление прибыли НБУ за 2018 год.

Так в апреле НБУ перечислил в госбюджет 47,6 млрд гривен свей прибыли до распределения (или полный объем, который предусмотрен законодательством).

В результате этого неналоговые поступления увеличились более чем в два раза в сравнении с предыдущим годом.

Запланированная прибыль НБУ, которая подлежит перечислению в госбюджет, согласно закону о госбюджете-2019 составляет 47,6 млрд гривен.

23 апреля совет Национального банка утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год.

Утверждены обязательства Национального банка перед государственным бюджетом за 2018 – 64 878 456 239,04 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в апреле платежеспособные банки получили 5,2 млрд гривен чистой прибыли.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.