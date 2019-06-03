Потужні зливи з градом і шквалами: синоптик попередила про небезпечну погоду на початку тижня

Початок робочого літа в Україні буде супроводжуватися грозами, зливами і шквалами по всій країні - від західної до південно-східній її частині.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"3-го червня грозові дощі охоплять західну частину України (на Волині та Рівненщині суттєві опади - навряд), пройдуть на Вінниччині, на Одещині, районах Кропивницького, на південній Київщині, дійдуть до Черкащини", - повідомила Діденко.

В понеділок увечері, за її словами, локальні грозові дощі можуть поширитися всією південною частиною і більшою частиною північної Україні.

"Ситуація - складна, тому навіть звичайний дощ може за хвилини перейти у сильну зливу із шквалом. Зараз - пора різноманітних заходів на відкритому повітрі. Дуже уважно стежте за прогнозами погоди, за можливості, не робіть навіси над сценами чи над 'партерами‘. Краще вже приготувати інший захист для апаратури, краще людям намокнути, ніж травмуватися", - попередила синоптик.

Діденко повідомила, що температура повітря у понеділок - без особливих змін, +25...+30 градусів, на півдні та сході до +33 градусів.

У Києві 3 червня - сухо і дуже тепло, +27...+29 градусів.

"Прогноз потребує уточнення, бо нестійка зона із зливами перебуватиме на півдні Київської області, може й гойднути грозою до столиці", - підкреслила Діденко.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у суботу українців попереджали про різке погіршення погоди в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях. Також з'явився прогноз на початок літа.