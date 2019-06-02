Гроза со шквалами и градом и +32: рабочая неделя начнется с контрастов

3 июня в Киеве переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +21...+28 градусов.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +12...+17 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +26...+28 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+30 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, в Винницкой области +10...+15 градусов, днем +24...+30 градусов, в Днепропетровской области +27...+32 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +25...+30 градусов.В Крыму переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +25...+30 градусов.\r\nВ Ялте ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью +17...+19 градусов, днем +28...+30 градусов.\r\n2 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+27 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о резком ухудшении погоды в 5 областях. Также появился прогноз погоды на первый день лета и на его начало.