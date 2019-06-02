Гроза со шквалами и градом и +32: рабочая неделя начнется с контрастов

3 июня в Киеве переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем ​​+21...+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем ​​+12...+17 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем ​​+23...+25 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем ​​+23...+25 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем ​​+26...+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем ​​+24...+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, в Винницкой области +10...+15 градусов, днем +​​24...+30 градусов, в Днепропетровской области +27...+32 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем ​​местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +​​27...+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +25...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +25...+30 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью +17...+19 градусов, днем +28...+30 градусов.

2 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+27 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о резком ухудшении погоды в 5 областях. Также появился прогноз погоды на первый день лета и на его начало.