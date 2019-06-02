У Венеції круїзний лайнер протаранив причал і туристичний катер: є постраждалі

Круїзний лайнер втратив керування під час заходу до Венеції в неділю, і врізався в причал та в туристичний теплохід.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Круїзний лайнер "Opera" судноплавних компанії MSC прямував до пристані Сан-Базіліо і на етапі швартування врізався кормової стороною в прогулянковий теплохід "Michelangelo".

Двоє людей на теплоході отримали легкі травми, ще двоє були доставлені в лікарню для обстеження. Національності постраждалих туристів невідомі.

Аварія, ймовірно, сталася після того, як обірвався трос, який використовується для з’єднання круїзних суден з буксирами, які заводять їх у міські канали.

Величезний лайнер не міг зупинитися через сильні течій, що направляли його до пристані. "Opera", побудована 15 років тому, зареєстрована в Панамі і вміщує 2679 пасажирів.

Як повідомляли "Українські Новини", у центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї. Капітаном корабля, протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець, затримали .