Задержан украинец-капитан корабля, который столкнулся с теплоходом в Будапеште

Правоохранители Венгрии задержали гражданина Украины, капитана прогулочного судна, под управлением которого произошло столкновение с другим кораблем в Будапеште на Дунае, вследствие чего погибли 7 граждан Южной Кореи, еще 21 пропал без вести.\r\nОб этом говорится в сообщении полиции Будапешта, передают Українські Новини.\r\nСогласно ему, украинец был допрошен в статусе подозреваемого.\r\nУстановлено, что 29 мая на Дунае столкнулись два пассажирских суда, одно из которых затонуло.\r\nПосле аварии спасатели спасли семерых человек из воды и обнаружили трупы еще семи человек - все они граждане Республики Корея.\r\nДля выяснения обстоятельств происшествия в штабе полиции Будапешта было назначено расследование с участием специалиста по морскому судоходству.\r\nСледователи провели проверку, изъяв вещественные доказательства.\r\nНа основании личных и вещественных доказательств, полученных в ходе следствия, капитана прогулочного корабля, гражданина Украины, 64-летнего жителя Одессы допросили и задержали.\r\nПодано ходатайство о его аресте.\r\nПравоохранители продолжают прилагать все усилия, чтобы найти 21 человека, которые считаются пропавшими без вести, в Дунае.\r\nПо данным СМИ, по состоянию на 31 мая, украинца арестовали.\r\nКак сообщали Українські Новини, в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи. Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец.