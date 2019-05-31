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31 мая 2019, пятница, 11:11 289
Европа 2019-05-31T11:11:15+03:00
Українські Новини
Задержан украинец-капитан корабля, который столкнулся с теплоходом в Будапеште

Задержан украинец-капитан корабля, который столкнулся с теплоходом в Будапеште

Правоохранители Венгрии задержали гражданина Украины, капитана прогулочного судна, под управлением которого произошло столкновение с другим кораблем в Будапеште на Дунае, вследствие чего погибли 7 граждан Южной Кореи, еще 21 пропал без вести.

Об этом говорится в сообщении полиции Будапешта, передают Українські Новини.

Согласно ему, украинец был допрошен в статусе подозреваемого.

Установлено, что 29 мая на Дунае столкнулись два пассажирских суда, одно из которых затонуло.

После аварии спасатели спасли семерых человек из воды и обнаружили трупы еще семи человек - все они граждане Республики Корея.

Для выяснения обстоятельств происшествия в штабе полиции Будапешта было назначено расследование с участием специалиста по морскому судоходству.

Следователи провели проверку, изъяв вещественные доказательства.

На основании личных и вещественных доказательств, полученных в ходе следствия, капитана прогулочного корабля, гражданина Украины, 64-летнего жителя Одессы допросили и задержали.

Подано ходатайство о его аресте.

Правоохранители продолжают прилагать все усилия, чтобы найти 21 человека, которые считаются пропавшими без вести, в Дунае.

По данным СМИ, по состоянию на 31 мая, украинца арестовали.

Как сообщали Українські Новини, в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи. Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец.

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