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02 червня 2019, неділя, 13:20 11
Життя 2019-06-02T14:45:02+03:00
Українські Новини
Гроза зі шквалами і градом і +32: робочий тиждень почнеться з контрастів

Гроза зі шквалами і градом і +32: робочий тиждень почнеться з контрастів

Гроза.
Гроза.

3 червня в Києві мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, у Вінницькій області +10...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів, у Дніпропетровській області +27...+32 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +25...+30 градусів.У Криму мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

2 червня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +20...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про різке погіршення погоди в 5 областях. Також з'явився прогноз погоди на перший день літа та початок.

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