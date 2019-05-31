Жара до +34 и грозы со шквалами: прогноз погоды на первый день лета

1 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, в Волынской, Львовской и Ривненской областях без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+26 градусов.\r\nВ Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nВ Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, только в Житомирской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, кое-где шквалы 15-20 м\/с, только в Днепропетровской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+28 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях +30…+33 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области местами кратковременный дождь, гроза, кое-где шквалы 15-20 м\/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+33 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, в Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, грозы, кое-где шквалы 15-20 м\/с, на остальной территории без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+34 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\n31 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса, в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.