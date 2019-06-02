Доба в ООС: 15 обстрілів бойовиків, поранений воїн ЗСУ

В зоні проведення ООС 1 червня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – з застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє прес-центр ООС.\r\nЗокрема, в ході обстрілів бойовики використовували заборонені угодами системи калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм. Крім того, вони використовували БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.\r\nОбстріли були зафіксовані поблизу Новоселівки другої, Пісків, Павлополя, Красногорівки, Водяного і Харчовика. Також бойовики стріляли поблизу Авдіївки, Верхньоторецького і Дослідного.\r\nВнаслідок обстрілу один військовослужбовець ООС отримав поранення. З початку поточної доби вже зафіксовано 2 обстріли, втрат немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли Сентяновку і намагалися звинуватити в цьому ЗСУ.\r\nБойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 31 травня, поранені двоє військових.\r\nКрім того, проккупанты обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.