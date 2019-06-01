Боевики лишились ранеными пятерых "бойцов" за двух украинских военных на фронте

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 31 мая, двое военных ранены.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.\r\nВследствие обстрелов двое военнослужащих получили ранения.\r\nПо данным разведки, 31 мая 5 боевиков были ранены.\r\nС начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 30 мая, 2 военных ранены. Ранее на Донбассе при минометном обстреле ранили воина ВСУ.\r\nКроме того, оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.