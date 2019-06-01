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01 июня 2019, суббота, 10:55 452
Силовые структуры 2019-06-01T10:57:57+03:00
Українські Новини
Боевики лишились ранеными пятерых "бойцов" за двух украинских военных на фронте

Боевики лишились ранеными пятерых "бойцов" за двух украинских военных на фронте

Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 31 мая, двое военных ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, 31 мая 5 боевиков были ранены.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 30 мая, 2 военных ранены. Ранее на Донбассе при минометном обстреле ранили воина ВСУ.

Кроме того, оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.

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