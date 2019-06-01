Боевики обстреляли Сентяновку и пытались обвинить в этом ВСУ, - СЦКК

Боевики обстреляли населенный пункт Сентяновка и пытались обвинить в этом подразделения Объединенных сил.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"29 мая в н. п. Сентяновка, который находится на временно неподконтрольной правительству Украины территории, члены патруля Миссии видели повреждения 6 домов, из которых 3 расположены на северной стороне улицы Шевченко, а 3 - на южной стороне этой же улицы", - говорится в данных отчета СММ ОБСЕ от 31 мая.\r\nПо оценке СММ, все описанные выше повреждения домов вызваны попаданием осколков.\r\nСообщается, что боевики, чтобы скрыть преступные намерения и обстрелы зданий вблизи Первомайска, открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата СММ.\r\n"При детальном изучении информации, изложенной в отчете, и информации штаба ООС, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований РФ, есть основания считать, что указанный обстрел населенного пункта Сентяновка, который зафиксирован представителями СММ ОБСЕ, является фейковым или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины. Подтверждением указанного могут служить выводы, сделанные из ниже приведенной информации, а это невозможность определения типа использованного вооружения и направления стрельбы, отсутствие случаев открытия ответного огня со стороны ВСУ в первой половине суток 29 мая 2019. А также отсутствие запросов СММ ОБСЕ из района указанного населенного пункта на установление тишины или прекращения огня со стороны ВС Украины", - говорится в сообщении.\r\nОбстрел Сентяновки. Фото: facebook.com\/pressjfo.news\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 31 мая, двое военных ранены.\r\nКроме того, оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.