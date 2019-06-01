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01 июня 2019, суббота, 18:55 268
Силовые структуры 2019-06-01T19:17:40+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли Сентяновку и пытались обвинить в этом ВСУ, - СЦКК

Боевики обстреляли Сентяновку и пытались обвинить в этом ВСУ, - СЦКК

Обстрел Сентяновки. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Обстрел Сентяновки. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики обстреляли населенный пункт Сентяновка и пытались обвинить в этом подразделения Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"29 мая в н. п. Сентяновка, который находится на временно неподконтрольной правительству Украины территории, члены патруля Миссии видели повреждения 6 домов, из которых 3 расположены на северной стороне улицы Шевченко, а 3 - на южной стороне этой же улицы", - говорится в данных отчета СММ ОБСЕ от 31 мая.

По оценке СММ, все описанные выше повреждения домов вызваны попаданием осколков.

Сообщается, что боевики, чтобы скрыть преступные намерения и обстрелы зданий вблизи Первомайска, открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата СММ.

"При детальном изучении информации, изложенной в отчете, и информации штаба ООС, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований РФ, есть основания считать, что указанный обстрел населенного пункта Сентяновка, который зафиксирован представителями СММ ОБСЕ, является фейковым или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины. Подтверждением указанного могут служить выводы, сделанные из ниже приведенной информации, а это невозможность определения типа использованного вооружения и направления стрельбы, отсутствие случаев открытия ответного огня со стороны ВСУ в первой половине суток 29 мая 2019. А также отсутствие запросов СММ ОБСЕ из района указанного населенного пункта на установление тишины или прекращения огня со стороны ВС Украины", - говорится в сообщении.

Обстрел Сентяновки. Фото: facebook.com/pressjfo.newsОбстрел Сентяновки. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 31 мая, двое военных ранены.

Кроме того, оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.

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