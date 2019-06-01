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01 червня 2019, субота, 20:20 46
Економіка 2019-06-02T00:45:01+03:00
Українські Новини
Росія готує блокаду української ГТС, - Луценко

Росія готує блокаду української ГТС, - Луценко

Росія готує блокаду української газотранспортної системи.

Про це генпрокурор Юрій Луценко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Якби пан секретар Данилюк не забув мене запросити туди (на засідання РНБО), я б сказав наступне. Якщо про деолігархізацію говорити всерйоз - треба нарешті внести до проекту держбюджету ренту на видобуток вугілля і руди також, як існує рента на видобуток газу. Саме це може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям", - повідомив він.

Також Луценко зазначив, що Росія накопичила в європейських сховищах великі обсяги газу для зимового споживання ЄС.

"Очевидно, що країна-агресор планує блокаду нашої труби. Власних обсягів газу не вистачить для підтримки тиску в газотранспортній системі. Для імпорту газу треба додатково 3 млрд куб. У цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% доходів "Нафтогазу". Незаконний відбір газу приватними облгазами становив цього року 5 млрд. До кінця року обсяг розкрадань може становити 10 млрд кубів. Очевидно, що треба не тільки сподіватися на дії НАБУ, але й позбавити нарешті ці штучні олігархічні годівниці статусу поставки і газу населенню, переноситься вже з 2015 року", - сказано в повідомленні.

Також генпрокурор зазначив, що в умовах оголошеної РФ нафтової блокади Україна має через давно затверджені санкції проти "Роснєфті" нарешті передати в державне управління цілісний майновий комплекс "ПрикарпатЗахідтранс".

Як повідомляли Українські Новини, Росія різко знизила постачання дизпалива і скрапленого газу в Україну через санкції.

Уряд Росії заборонило експортувати нафту і нафтопродукти на територію України з 1 червня.

Данилюк заявив, що необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії.

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