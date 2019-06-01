Росія готує блокаду української ГТС, - Луценко

Росія готує блокаду української газотранспортної системи.\r\nПро це генпрокурор Юрій Луценко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Якби пан секретар Данилюк не забув мене запросити туди (на засідання РНБО), я б сказав наступне. Якщо про деолігархізацію говорити всерйоз - треба нарешті внести до проекту держбюджету ренту на видобуток вугілля і руди також, як існує рента на видобуток газу. Саме це може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям", - повідомив він.\r\nТакож Луценко зазначив, що Росія накопичила в європейських сховищах великі обсяги газу для зимового споживання ЄС.\r\n"Очевидно, що країна-агресор планує блокаду нашої труби. Власних обсягів газу не вистачить для підтримки тиску в газотранспортній системі. Для імпорту газу треба додатково 3 млрд куб. У цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90% доходів "Нафтогазу". Незаконний відбір газу приватними облгазами становив цього року 5 млрд. До кінця року обсяг розкрадань може становити 10 млрд кубів. Очевидно, що треба не тільки сподіватися на дії НАБУ, але й позбавити нарешті ці штучні олігархічні годівниці статусу поставки і газу населенню, переноситься вже з 2015 року", - сказано в повідомленні.\r\nТакож генпрокурор зазначив, що в умовах оголошеної РФ нафтової блокади Україна має через давно затверджені санкції проти "Роснєфті" нарешті передати в державне управління цілісний майновий комплекс "ПрикарпатЗахідтранс".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росія різко знизила постачання дизпалива і скрапленого газу в Україну через санкції.\r\nУряд Росії заборонило експортувати нафту і нафтопродукти на територію України з 1 червня.\r\nДанилюк заявив, що необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії.