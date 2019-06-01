В России запрещено экспортировать нефть в Украину с сегодняшнего дня

Правительство России запретило экспортировать нефть и нефтепродукты на территорию Украины с субботы, 1 июня.

Об этом свидетельствует постановление правительства России от 18 апреля №460-25, передают Українські Новини.

"Несколько дней назад Кабинет Министров предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны - расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - сообщил во время заседания правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно тексту постановления, в перечень продуктов, запрещенных к ввозу на территорию Украины, входят нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый и прочие.

Также под запрет на ввоз попали кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, а также смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).

Как сообщали Українські Новини, Данилюк заявил, что необходимо решать проблему ограничения экспорта нефти из России.

Тем временем российские нефтяные компании пытаются получить разрешения на экспорт топлива в Украину, а "Консалтинговая группа "А-95" заявляла, что поставки нефтепродуктов из России могут возобновиться с 1 июня.