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31 мая 2019, пятница, 22:05 730
Силовые структуры 2019-05-31T22:06:23+03:00
Українські Новини
Необходимо решать проблему ограничения экспорта нефти из России, - Данилюк

Необходимо решать проблему ограничения экспорта нефти из России, - Данилюк

Нефть. Фото: fdlx.com
Нефть. Фото: fdlx.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что необходимо искать варианты решения проблемы с ограничением экспорта нефтепродуктов из России.

Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга, передают Українські Новини.

"Объемы экспорта нефтепродуктов большие, варианты диверсификации существуют, но сейчас на эти вопросы нужно искать ответы", - сказал он.

Также Данилюк отметил, что объем экспорта дизельного топлива из России занимает около 40% всего объема экспорта.

Кроме того, он добавил что возможен вариант смены поставщика, а не вариант ограничения, но нужно готовиться и к ограничению.

Как сообщали Українські Новини, российские нефтяные компании пытаются получить разрешения на экспорт топлива в Украину. "Консалтинговая группа "А-95" заявляла, что поставки нефтепродуктов из России могут возобновиться с 1 июня.

Также из-за остановки транзита нефти "Укртранснефть" недополучила почти 3 миллионов гривен.

Больше новостей о: Нефть Нефтепродукты Украина-Россия Александр Данилюк Экспорт нефти

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