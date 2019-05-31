Необходимо решать проблему ограничения экспорта нефти из России, - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что необходимо искать варианты решения проблемы с ограничением экспорта нефтепродуктов из России.\r\nОб этом он сообщил журналистам в ходе брифинга, передают Українські Новини.\r\n"Объемы экспорта нефтепродуктов большие, варианты диверсификации существуют, но сейчас на эти вопросы нужно искать ответы", - сказал он.\r\nТакже Данилюк отметил, что объем экспорта дизельного топлива из России занимает около 40% всего объема экспорта.\r\nКроме того, он добавил что возможен вариант смены поставщика, а не вариант ограничения, но нужно готовиться и к ограничению.\r\nКак сообщали Українські Новини, российские нефтяные компании пытаются получить разрешения на экспорт топлива в Украину. "Консалтинговая группа "А-95" заявляла, что поставки нефтепродуктов из России могут возобновиться с 1 июня.\r\nТакже из-за остановки транзита нефти "Укртранснефть" недополучила почти 3 миллионов гривен.