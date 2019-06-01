Зеленський перепризначив Кулебу дитячим омбудсменом

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу на посаду уповноваженого Президента з прав дитини.

Про це йдеться в указі №348 від 1 червня, передають Українські Новини.

"Призначити Кулебу Миколу Миколайовича уповноваженим Президента України з прав дитини", - сказано в ньому.

Інші деталі не повідомляються.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня Кулеба був звільнений з цієї посади Президентом Петром Порошенком.

Раніше Зеленський затвердив новий склад РНБО.

28 травня Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО.