У Миколаєві "замінували" аеропорт, зоопарк, готель і костел

Співробітники Національної поліції в суботу почали розслідувати неправдиве повідомлення про мінування міжнародного аеропорту "Миколаїв", зоопарку, готелю та костелу в Миколаєві.\r\nПро це Українським Новинам повідомило управління Нацполиции в Миколаївській області.\r\nПовідомляється, що невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів.\r\nНа місце події прибули фахівці екстрених служб.\r\nНебезпечні або підозрілі предмети не виявлені.\r\nРобота об'єктів відновлена.\r\nВідкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше на АЕС під Миколаєвом шукали вибухівку, співробітників не евакуювали.\r\nТакож по Харкову прокотилася хвиля неправдивих мінувань. Раніше в Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.