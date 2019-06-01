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01 червня 2019, субота, 14:44 12
Силові структури 2019-06-01T15:00:02+03:00
Українські Новини
У Миколаєві "замінували" аеропорт, зоопарк, готель і костел

У Миколаєві "замінували" аеропорт, зоопарк, готель і костел

Співробітники Національної поліції в суботу почали розслідувати неправдиве повідомлення про мінування міжнародного аеропорту "Миколаїв", зоопарку, готелю та костелу в Миколаєві.

Про це Українським Новинам повідомило управління Нацполиции в Миколаївській області.

Повідомляється, що невідомий анонімно повідомив про замінування об'єктів.

На місце події прибули фахівці екстрених служб.

Небезпечні або підозрілі предмети не виявлені.

Робота об'єктів відновлена.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на АЕС під Миколаєвом шукали вибухівку, співробітників не евакуювали.

Також по Харкову прокотилася хвиля неправдивих мінувань. Раніше в Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.

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