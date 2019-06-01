Є загроза нацбезпеці: Данилюк розповів про результати першого засідання РНБО

На першому засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке відбулося 31 травня в присутності Президента України Володимира Зеленського, були виявлені кілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національної безпеки.

Про це у себе на сторінці в Facebook написав секретар РНБО Олександр Данилюк, передають Українські Новини.

При цьому, за його словами, під час обговорення вдалося вирішити деякі нагальні питання.

Зокрема, в стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт.

"Уряд вводить ефективний механізм оздоровлення ситуації в цій галузі, насамперед - посилення безпеки шахтарів. Також за ініціативою Президента України буде вирішене питання придбання житла для сім'ї гірника, який загинув на шахті "Лісова". У нього залишилося троє дітей", - повідомив Данилюк.

Також, за словами глави РНБО, у разі необхідності відомство підключитися до вирішення критичної ситуації з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу".

"Уряд її вирішить швидше. Це - відновлення водопостачання для більш 100 000 наших громадян", - повідомив він.

За словами чиновника, також були проаналізовані можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії, яке має відбутися 1 липня цього року, а також доцільність його відстрочки.

За його словами, прем'єр-міністр України запевнив, що в уряду є рішення, яке дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію - незалежно від дати введення.

Нагадаємо, 31 травня Зеленський оновив склад РНБО. 28 травня Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Данилюка секретарем РНБО.

РНБО на своєму першому засіданні розглянуло війну на сході країни, а друге засідання буде присвячене проблемам енергетичної сфери.