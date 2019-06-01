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01 червня 2019, субота, 13:49 19 Карта
Життя 2019-06-01T15:15:01+03:00
Українські Новини
Дощі і спека до +33: прогноз погоди на неділю по всій Україні

Дощі і спека до +33: прогноз погоди на неділю по всій Україні

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

2 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +9...+15 градусів, на Закарпатті +12...+17 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Сумській області місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +11...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Черкаській і Полтавській областях місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +12...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів, у Дніпропетровській +28...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, у Харківській і Луганській областях місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Харківській області місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

1 червня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +20...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про різке погіршення погоди в 5 областях. Також з'явився прогноз погоди на перший день літа та його початок.

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