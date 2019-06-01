Дощі і спека до +33: прогноз погоди на неділю по всій Україні

2 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +9...+15 градусів, на Закарпатті +12...+17 градусів, вдень +21...+28 градусів.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, у Сумській області місцями шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +11...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, у Черкаській і Полтавській областях місцями шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +12...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів, у Дніпропетровській +28...+33 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, у Харківській і Луганській областях місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, у Харківській області місцями шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\n1 червня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +20...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nКарта: Укргідрометцентр \r\nЯк повідомляли Українські Новини, українців попередили про різке погіршення погоди в 5 областях. Також з'явився прогноз погоди на перший день літа та його початок.