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01 червня 2019, субота, 12:53 27 Карта
Силові структури 2019-06-01T15:00:02+03:00
Українські Новини
Град, грози, шквали: українців попередили про різке погіршення погоди в 5 областях

Град, грози, шквали: українців попередили про різке погіршення погоди в 5 областях

Злива. Фото: pixabay
Злива. Фото: pixabay

У суботу, 1 червня, зливи та град, що вирують на західній Україні, прийшли в південно-східну і в п'яти областях очікується суттєве погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, 1 червня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях грози, місцями град", - сказано в повідомленні.

Також очікуються шквальні пориви вітру 15-20 м/с.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде антициклон з пожежами, градом і шквалами: синоптик дала прогноз на початок літа.

Також з'явився прогноз погоди на перший день літа.

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