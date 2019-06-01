Град, грози, шквали: українців попередили про різке погіршення погоди в 5 областях

У суботу, 1 червня, зливи та град, що вирують на західній Україні, прийшли в південно-східну і в п'яти областях очікується суттєве погіршення погодних умов.\r\nПро це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.\r\n"За даними Укргідрометцентру, 1 червня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях грози, місцями град", - сказано в повідомленні.\r\nТакож очікуються шквальні пориви вітру 15-20 м\/с.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україну йде антициклон з пожежами, градом і шквалами: синоптик дала прогноз на початок літа.\r\nТакож з'явився прогноз погоди на перший день літа.