Град, грози, шквали: українців попередили про різке погіршення погоди в 5 областях

У суботу, 1 червня, зливи та град, що вирують на західній Україні, прийшли в південно-східну і в п'яти областях очікується суттєве погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, 1 червня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях грози, місцями град", - сказано в повідомленні.

Також очікуються шквальні пориви вітру 15-20 м/с.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде антициклон з пожежами, градом і шквалами: синоптик дала прогноз на початок літа.

Також з'явився прогноз погоди на перший день літа.