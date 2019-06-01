Законопроект поддержки территориальной целостности Украины представлен в конгрессе США

Конгрессмены представили в палате представителей Конгресса США проект закона, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСоавторами законопроекта выступили руководители комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.\r\nВ проекте сказано, что политика США должна включать поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также евроатлантической и европейской интеграции Украины, права народа принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и политики безопасности, права Украины на защиту от России, дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине и борьбы с коррупцией.\r\nКроме этого, политика США должна быть направлена на неприятие любых территориальных изменений Украины, осуждение удержания Россией 24 членов экипажей судов украинских ВМС.\r\nКак сообщали Українськi Новини, США намерены увеличить до 300 млн долларов финансовую поддержку безопасности в Украине в 2020 году.\r\nТакже в Конгрессе США озвучили требования к Зеленскому. Кроме того, в США приняли законопроект против строительства "Северного Потока-2".\r\nТем временем демократы призвали Трампа оставить Йованович послом США в Украине.