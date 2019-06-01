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01 июня 2019, суббота, 08:32 14
Внешняя политика 2019-06-01T08:33:19+03:00
Українські Новини
Законопроект поддержки территориальной целостности Украины представлен в конгрессе США

Законопроект поддержки территориальной целостности Украины представлен в конгрессе США

Украина на карте. Фото: pixabay
Украина на карте. Фото: pixabay

Конгрессмены представили в палате представителей Конгресса США проект закона, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Соавторами законопроекта выступили руководители комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

В проекте сказано, что политика США должна включать поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также евроатлантической и европейской интеграции Украины, права народа принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и политики безопасности, права Украины на защиту от России, дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине и борьбы с коррупцией.

Кроме этого, политика США должна быть направлена ​​на неприятие любых территориальных изменений Украины, осуждение удержания Россией 24 членов экипажей судов украинских ВМС.

Как сообщали Українськi Новини, США намерены увеличить до 300 млн долларов финансовую поддержку безопасности в Украине в 2020 году.

Также в Конгрессе США озвучили требования к Зеленскому. Кроме того, в США приняли законопроект против строительства "Северного Потока-2".

Тем временем демократы призвали Трампа оставить Йованович послом США в Украине.

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