Макрон пригласил Зеленского во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Президента Владимира Зеленского посетить Францию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Об этом стало известно после встречи Зеленского с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, которая состоялась 31 мая в Киеве.

Президент поблагодарил Францию ​​за последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Зеленский также заявил, что солидарность Франции с Украиной в качестве партнера в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина) и в различных международных группах и организациях необходима для сохранения безопасности.

Кроме этого, участники обсудили углубление двустороннего политического диалога и укрепление сотрудничества между Украиной и Францией, в частности в торгово-экономической сфере.

Зеленский также отметил много совместных проектов, которые реализуются в Украине, например обновление системы водоснабжения в Мариуполе.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский с Данилюком и Рябошапкой встретился с Макроном. Позже Зеленский рассказал о Макроне. Суд не признал агитацией встречу Зеленского и Макрона.

Макрон поздравил Зеленского с победой.