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31 мая 2019, пятница, 21:46 17
Внешняя политика 2019-05-31T21:47:51+03:00
Українські Новини
Макрон пригласил Зеленского во Францию

Макрон пригласил Зеленского во Францию

Зеленский у Макрона. Фото: сайт Президента Украины
Зеленский у Макрона. Фото: сайт Президента Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Президента Владимира Зеленского посетить Францию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Об этом стало известно после встречи Зеленского с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, которая состоялась 31 мая в Киеве.

Президент поблагодарил Францию ​​за последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Зеленский также заявил, что солидарность Франции с Украиной в качестве партнера в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина) и в различных международных группах и организациях необходима для сохранения безопасности.

Кроме этого, участники обсудили углубление двустороннего политического диалога и укрепление сотрудничества между Украиной и Францией, в частности в торгово-экономической сфере.

Зеленский также отметил много совместных проектов, которые реализуются в Украине, например обновление системы водоснабжения в Мариуполе.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский с Данилюком и Рябошапкой встретился с Макроном. Позже Зеленский рассказал о Макроне. Суд не признал агитацией встречу Зеленского и Макрона.

Макрон поздравил Зеленского с победой.

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