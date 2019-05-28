ЕС ожидает визит Зеленского в Брюссель в июне

Европейский Союз ожидает визит Президента Владимира Зеленского в Брюссель (Бельгия) в июне.\r\nОб этом сообщил директор департамента Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томас Майер-Хартинг на брифинге с генеральным директором директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльссоном по итогам встреч с властями, передают Українські Новини.\r\n"В июне мы ожидаем визит Президента Зеленского в Брюссель",- сказал он.Точная дата пока неизвестна, однако, по его словам, в нем заинтересованы обе стороны.\r\nТакже дипломат напомнил, что в июле в Киеве пройдет саммит "Украина - ЕС".По информации некоторых СМИ, визит планируется 4 июня.\r\nКак сообщали Українські Новини, Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.