ЕС ожидает визит Зеленского в Брюссель в июне

Европейский Союз ожидает визит Президента Владимира Зеленского в Брюссель (Бельгия) в июне.

Об этом сообщил директор департамента Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томас Майер-Хартинг на брифинге с генеральным директором директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльссоном по итогам встреч с властями, передают Українські Новини.

"В июне мы ожидаем визит Президента Зеленского в Брюссель",- сказал он.

Точная дата пока неизвестна, однако, по его словам, в нем заинтересованы обе стороны.

Также дипломат напомнил, что в июле в Киеве пройдет саммит "Украина - ЕС".

По информации некоторых СМИ, визит планируется 4 июня.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз выдвинул новые условия для получения Украиной транша.