Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї

Виконавець ролі Короля ночі в популярному серіалі "Гра престолів" Річард Брейк не приїхав на щорічний фестиваль популярної культури в Києві Kyiv Comic Con.

Про це йдеться в офіційній заяві фестивалю, передають Українські Новини.

"Вранці ми повинні були їхати зустрічати Річарда Брейка, замість цього отримали повідомлення. Його найближчого члена сім'ї госпіталізовано в критичному стані, і він не зможе приїхати", - сказано в повідомленні.

За заявою організаторів, у програмах фестивалю та в розкладі зустріч з Річардом залишиться, тому що програми, плакати і листівки вже надруковані.

"Спробуємо чимось закрити дірки в розкладі, але це ніяк вже не втішить. Зв'яжіться з системою продажу квитків, щоб вони допомогли автоматично повернути кошти усім, хто купував фото і автографи з Річардом", - повідомили організатори.

Вони додали, що це найгірше, що траплялося з фестивалем за п'ять років.

Як повідомляли Українські Новини, Король ночі повинен був приїхати до Києва на Comic Con.

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