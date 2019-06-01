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01 червня 2019, субота, 10:42 18
Життя 2019-06-01T12:00:02+03:00
Українські Новини
Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї

Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї

Річард Брейк. Скріншот: Kyiv Comic Con
Річард Брейк. Скріншот: Kyiv Comic Con

Виконавець ролі Короля ночі в популярному серіалі "Гра престолів" Річард Брейк не приїхав на щорічний фестиваль популярної культури в Києві Kyiv Comic Con.

Про це йдеться в офіційній заяві фестивалю, передають Українські Новини.

"Вранці ми повинні були їхати зустрічати Річарда Брейка, замість цього отримали повідомлення. Його найближчого члена сім'ї госпіталізовано в критичному стані, і він не зможе приїхати", - сказано в повідомленні.

За заявою організаторів, у програмах фестивалю та в розкладі зустріч з Річардом залишиться, тому що програми, плакати і листівки вже надруковані.

"Спробуємо чимось закрити дірки в розкладі, але це ніяк вже не втішить. Зв'яжіться з системою продажу квитків, щоб вони допомогли автоматично повернути кошти усім, хто купував фото і автографи з Річардом", - повідомили організатори.

Вони додали, що це найгірше, що траплялося з фестивалем за п'ять років.

Як повідомляли Українські Новини, Король ночі повинен був приїхати до Києва на Comic Con.

Також петиція з вимогою перезняти 8 сезон "Гри престолів" зібрала понад мільйон підписів.

Тим часом Джордж Мартін розповів про фінал "Пісні Льоду і Полум'я".

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