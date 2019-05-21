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21 мая 2019, вторник, 18:40 553
Жизнь 2019-05-22T12:00:06+03:00
Українські Новини
Умерли в шоу, но живут в книгах: Джордж Мартин рассказал о финале "Песни Льда и Пламени"

Умерли в шоу, но живут в книгах: Джордж Мартин рассказал о финале "Песни Льда и Пламени"

Джордж Мартин. Фото: georgerrmartinofficial/Facebook
Джордж Мартин. Фото: georgerrmartinofficial/Facebook

Джордж Мартин, автор цикла книг "Песнь Льда и Пламени", на которых основан сериал "Игра престолов", рассказал, что его книги будут отличаться от сериала тем, что в то время, как у сценаристов экранизации было всего 6 часов для финального сезона, в его финале - будет три тысячи рукописных страниц.

Об этом Мартин написал в своем блоге.

"Я работаю в совершенно другой среде, чем Дэвид и Дэн, никогда не забывайте. Они имели 6 часов для этого заключительного сезона. Я надеюсь, что последние две мои книги заполнят 3000 рукописных страниц между ними, прежде чем я закончу... и если нужно будет больше страниц и глав, и сцен, я добавлю их", - написал Мартин.

Также писатель рассказал, что намерен внести в роман персонажей, которые не появлялись в "Игре престолов".

"Есть герои, которые никогда не появлялись на экране вообще, и другие, которые умерли в шоу, но все еще живут в книгах. И да, там будут единороги... в некотором роде", - рассказал писатель.

Кроме того, Мартин заявил, что вопрос о "реальной" концовке телевизионного шоу по его мнению "глупый". Вместо подобных обсуждений в интернете, писатель предложил ознакомиться с первоисточниками - его книгами.

"Как насчет этого? Я напишу, вы прочитаете. Тогда каждый может принять решение и подискутировать об этом в интернете", - посоветовал автор "Песни Льда и Пламени".

Как сообщали Українські Новини, петиция с требованием переснять 8 сезон "Игры престолов" собрала уже миллион подписей. Также Джордж Мартин отказался играть в 8 сезоне "Игры престолов".

Кроме того, Джордж Мартин рассказал о работе над 3 спин-оффами "Игры престолов".

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