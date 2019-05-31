Гривня на міжбанку зміцнився на 10 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 27 коп. в п'ятницю зміцнився на 10 коп. до 26,85 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,97-27,02 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,80-26,83 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,84-26,88 UAH/USD.

У п'ятницю НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 3,14% з 27,72 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30 в четвер.

Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

Тим часом, обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль.