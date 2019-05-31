Гривня на міжбанку зміцнився на 10 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 27 коп. в п'ятницю зміцнився на 10 коп. до 26,85 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,97-27,02 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,80-26,83 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,84-26,88 UAH\/USD.\r\nУ п'ятницю НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 3,14% з 27,72 UAH\/USD до 26,85 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30 в четвер.\r\nРаніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.\r\nТим часом, обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль.