ЦВК нагадав Кабміну, що не встигає надрукувати бюлетені до виборів і просить допомогти

Центральна виборча комісія вітає будь-які кроки органів державної влади для вирішення проблем з організацією державних закупівель для забезпечення виборчого процесу.\r\nПро це йдеться в повідомленні ЦВК.\r\nЦВК підкреслює, що короткостроковість і швидкоплинність виборчого процесу при дострокових парламентських виборах унеможливлює проведення закупівель для забезпечення цього процесу в терміни, передбачені законом "Про публічні закупівлі".\r\nЦВК відзначає, що, незважаючи на звернення 24 травня до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Міністерству економічного розвитку і торгівлі про необхідність законодавчого врегулювання цього питання, нарада по цій темі під керівництвом першого віце-прем'єра, міністра економіки Стапана Кубіва минуло лише 29 травня.\r\nНа нараді віце-спікер Ради Ірина Геращенко заявила, що ухвалення змін в закон в необхідні терміни малоймовірно, враховуючи швидкоплинність виборчого процесу та вимога регламенту парламенту.\r\nЦВК підкреслює, що проблема здійснення держзакупівель для організації та підготовки виборів піднімається комісією ще з 2016 року, причому в контексті забезпечення активного і пасивного виборчого права українських громадян.\r\nКомісія вважає безпідставними заяви Мінекономіки щодо небезпеки здійснення закупівель Цвк непрозоро і неефективно і підкреслює, що саме Мінекономіки, як орган, відповідальний за держполітику у сфері держзакупівель, повинно було врахувати численні звернення Цвк для ініціювання відповідних законодавчих змін, що дозволило б уникнути критичної ситуації.\r\n"На вищезгаданій нараді також були висловлені позиції про можливість часткового врегулювання питання на рівні підзаконних актів. Центральна виборча комісія вітає будь-які кроки, спрямовані на вирішення проблеми з організацією публічних закупівель для забезпечення розпочатого виборчого процесу. І очікує якнайшвидшого внесення змін до закону України "Про публічних закупівель" або прийняття в установленому законом порядку іншого нормативного акта, який комплексно вирішить цю проблему", - йдеться в повідомленні ЦВК.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мінекономіки запропонувало Цвк 2 шляхи вирішення проблеми із закупівлями для проведення позачергових виборів Верховної Ради.\r\nЗокрема, Мінекономіки підготувало наказ №898 від 24 травня, який дозволить ЦВК розбити великі закупівлі на менші і провести переговорні процедури.\r\nПри цьому інформація про обсяги закупівлі та виконавців договору буде відображена в системі електронних закупівель Prozorro.\r\nДруге пропозицію Мінекономіки - прийняти компромісний законопроект про внесення змін у закон "Про публічні закупівлі", який перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов раніше офіційно направив голові парламенту та голові комітету економічної політики.\r\nЗаконопроект тимчасово, а саме на період проведення дострокових виборів у парламент, виводить ЦВК з-під дії закону "Про публічні закупівлі". Незважаючи на те, що така практика суперечить відповідним директивам ЄС, Мінекономіки висловило готовність піти назустріч Цвк в цьому питанні.\r\nЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування.\r\nРаніше закупівлі ЦВК до парламентських виборів врегулюють тільки через 29 травня.\r\nТакож повідомлялося, що ЦВК не може провести вибори і просить Раду з Президентом змінити закон про держзакупівлі.