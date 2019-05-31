ЦВК нагадав Кабміну, що не встигає надрукувати бюлетені до виборів і просить допомогти

Центральна виборча комісія вітає будь-які кроки органів державної влади для вирішення проблем з організацією державних закупівель для забезпечення виборчого процесу.

Про це йдеться в повідомленні ЦВК.

ЦВК підкреслює, що короткостроковість і швидкоплинність виборчого процесу при дострокових парламентських виборах унеможливлює проведення закупівель для забезпечення цього процесу в терміни, передбачені законом "Про публічні закупівлі".

ЦВК відзначає, що, незважаючи на звернення 24 травня до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Міністерству економічного розвитку і торгівлі про необхідність законодавчого врегулювання цього питання, нарада по цій темі під керівництвом першого віце-прем'єра, міністра економіки Стапана Кубіва минуло лише 29 травня.

На нараді віце-спікер Ради Ірина Геращенко заявила, що ухвалення змін в закон в необхідні терміни малоймовірно, враховуючи швидкоплинність виборчого процесу та вимога регламенту парламенту.

ЦВК підкреслює, що проблема здійснення держзакупівель для організації та підготовки виборів піднімається комісією ще з 2016 року, причому в контексті забезпечення активного і пасивного виборчого права українських громадян.

Комісія вважає безпідставними заяви Мінекономіки щодо небезпеки здійснення закупівель Цвк непрозоро і неефективно і підкреслює, що саме Мінекономіки, як орган, відповідальний за держполітику у сфері держзакупівель, повинно було врахувати численні звернення Цвк для ініціювання відповідних законодавчих змін, що дозволило б уникнути критичної ситуації.

"На вищезгаданій нараді також були висловлені позиції про можливість часткового врегулювання питання на рівні підзаконних актів. Центральна виборча комісія вітає будь-які кроки, спрямовані на вирішення проблеми з організацією публічних закупівель для забезпечення розпочатого виборчого процесу. І очікує якнайшвидшого внесення змін до закону України "Про публічних закупівель" або прийняття в установленому законом порядку іншого нормативного акта, який комплексно вирішить цю проблему", - йдеться в повідомленні ЦВК.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки запропонувало Цвк 2 шляхи вирішення проблеми із закупівлями для проведення позачергових виборів Верховної Ради.

Зокрема, Мінекономіки підготувало наказ №898 від 24 травня, який дозволить ЦВК розбити великі закупівлі на менші і провести переговорні процедури.

При цьому інформація про обсяги закупівлі та виконавців договору буде відображена в системі електронних закупівель Prozorro.

Друге пропозицію Мінекономіки - прийняти компромісний законопроект про внесення змін у закон "Про публічні закупівлі", який перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов раніше офіційно направив голові парламенту та голові комітету економічної політики.

Законопроект тимчасово, а саме на період проведення дострокових виборів у парламент, виводить ЦВК з-під дії закону "Про публічні закупівлі". Незважаючи на те, що така практика суперечить відповідним директивам ЄС, Мінекономіки висловило готовність піти назустріч Цвк в цьому питанні.

ЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування.

Раніше закупівлі ЦВК до парламентських виборів врегулюють тільки через 29 травня.

Також повідомлялося, що ЦВК не може провести вибори і просить Раду з Президентом змінити закон про держзакупівлі.