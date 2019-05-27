Закупки ЦИКа для парламентских выборов урегулируют только через 2 дня

Рабочая группа рассмотрит урегулирование вопроса тендерных закупок Центральной избирательной комиссии 29 мая.

Об этом на брифинге сказала глава ЦИКа Татьяна Слипачук, передают Українські Новини.

"У меня был очень содержательный разговор с первым вице-премьером Степаном Ивановичем Кубивым, который предложил инициативу провести рабочее совещание, на котором предложить присутствовать всем ответственным органам - представителям Верховной Рады, Кабинета Министров, Министерства юстиции, Министерства экономического развития, Госказначейства", - сказала она.

По ее словам, ближайшее заседание такой рабочей группы состоится 29 мая.

Она также рассчитывает, что Верховная Рада сможет рассмотреть президентский законопроект об упрощении публичных закупок для ЦИКа.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.

Ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что комиссия не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов Верховной Рады 21 июля.