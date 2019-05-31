підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.3 29.95
˟
31 травня 2019, пʼятниця, 11:57 26
Політика 2019-05-31T12:12:47+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ

Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління (ГСУ) Служби безпеки України (СБУ) Григорія Остафійчука. Про це повідомляється в указі №341/2019, опублікованому на сайті глави держави в п'ятницю, 31 травня.

"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", – йдеться в документі.

Остафійчук в червні 2014 року був прийнятий на роботу в Головну військову прокуратуру. У червні 2015 року призначений на посаду начальника ГСУ СБУ.

Також Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженка, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.

Крім того, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.

Більше новин про: СБУ Володимир Зеленський звільнення Григорій Остафійчук

Архів
Новини
Зеленський не пропонував Ситнику і Холодницкому піти у отставк 13:51
Зеленський обіцяє САП і НАБУ не захищати "своїх" корупціонерів 13:41
Абоненти Київстар допомогли пацієнтам Одеської обласної дитячої лікарні 13:40 Прес-реліз
Перенесення ринку не вирішить проблеми шахтарів - потрібні системні реформи вугільної галузі, - Волинець 13:33
Холодницький запобіг оголошенню підозри Логвинському, - ЗМІ 13:15
більше новин
Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента 14:52
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
більше новин
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Міноборони не допустило бронесталі ЄС і НАТО до виробництва українських корпусів БТР-4 14:57
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Суд заарештував майно Аллерова 06:00
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok