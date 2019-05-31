Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління (ГСУ) Служби безпеки України (СБУ) Григорія Остафійчука. Про це повідомляється в указі №341\/2019, опублікованому на сайті глави держави в п'ятницю, 31 травня.\r\n"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", – йдеться в документі.\r\nОстафійчук в червні 2014 року був прийнятий на роботу в Головну військову прокуратуру. У червні 2015 року призначений на посаду начальника ГСУ СБУ.\r\n\r\nТакож Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженка, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.\r\nКрім того, Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори на 21 липня.\r\n