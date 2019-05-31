підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.3 29.95
˟
31 травня 2019, пʼятниця, 11:43 50
Вибори 2019-05-31T14:00:03+03:00
Українські Новини
Заради неупередженості МВС: Аваков вирішив не брати участь у дострокових виборах Ради

Заради неупередженості МВС: Аваков вирішив не брати участь у дострокових виборах Ради

Вибори 2019. Фото: kp
Вибори 2019. Фото: kp

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не братиме участі в дострокових виборах Верховної Ради.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Для того щоб забезпечити рівновіддаленість і неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати участі в цих виборах і не балотуватися в народні депутати України", - написав він.

Зі слів Авакова, його наказом всі органи виконавчої влади, що перебувають під координацією міністра внутрішніх справ, приступили до виконання своїх завдань щодо забезпечення виборчого процесу.

Також робоча група МВС відновила свою роботу із забезпечення виборчого процесу і тісної співпраці з партнерами - Центральною виборчою комісією і Громадянською мережею "Опора".

"Закликаю всіх кандидатів проводити виборчу кампанію в строгій відповідності з законом, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співпрацювати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки. Демократія - це насамперед бездоганна процедура! МВС готове її забезпечити", - додав він.

Аваков підкреслив, що він як міністр чесно виконує свої обов'язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служб щодо забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" ні з ким об'єднуватися не буде на виборах в Раду.

Тим часом, Гордон очолив передвиборний штаб партії Смєшко "Сила і честь". А Вакарчук зізнався, хто фінансує його партію.

Більше новин про: Арсен Аваков МВС України Позачергові вибори Ради

Архів
Новини
Зеленський не пропонував Ситнику і Холодницкому піти у отставк 13:51
Зеленський обіцяє САП і НАБУ не захищати "своїх" корупціонерів 13:41
Абоненти Київстар допомогли пацієнтам Одеської обласної дитячої лікарні 13:40 Прес-реліз
Перенесення ринку не вирішить проблеми шахтарів - потрібні системні реформи вугільної галузі, - Волинець 13:33
Холодницький запобіг оголошенню підозри Логвинському, - ЗМІ 13:15
більше новин
Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента 14:52
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
більше новин
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Міноборони не допустило бронесталі ЄС і НАТО до виробництва українських корпусів БТР-4 14:57
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Суд заарештував майно Аллерова 06:00
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok