Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не братиме участі в дострокових виборах Верховної Ради.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Для того щоб забезпечити рівновіддаленість і неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати участі в цих виборах і не балотуватися в народні депутати України", - написав він.

Зі слів Авакова, його наказом всі органи виконавчої влади, що перебувають під координацією міністра внутрішніх справ, приступили до виконання своїх завдань щодо забезпечення виборчого процесу.

Також робоча група МВС відновила свою роботу із забезпечення виборчого процесу і тісної співпраці з партнерами - Центральною виборчою комісією і Громадянською мережею "Опора".

"Закликаю всіх кандидатів проводити виборчу кампанію в строгій відповідності з законом, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співпрацювати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки. Демократія - це насамперед бездоганна процедура! МВС готове її забезпечити", - додав він.

Аваков підкреслив, що він як міністр чесно виконує свої обов'язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служб щодо забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" ні з ким об'єднуватися не буде на виборах в Раду.

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