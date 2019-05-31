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31 мая 2019, пятница, 10:19 768
Выборы 2019-05-31T10:19:02+03:00
Українські Новини
Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко "Сила и честь"

Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко "Сила и честь"

Главой предвыборного штаба партии "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко стал журналист Дмитрий Гордон. Об этом Смешко сообщил на своей странице в Facebook, информирует портал gordonua.com.

"Предвыборная кампания набирает обороты, и политическая партия "Сила и честь" уверенно продолжает процесс партийного строительства и объединения в своих рядах профессионалов. Мы уверены, что даже в условиях нехватки времени, ресурсов и доступа к популярным СМИ, имея такую большую поддержку соотечественников, именно партия "Сила и честь" станет той движущей силой, вокруг которой будет сформировано качественное и действенное парламентское большинство", - отметил Смешко.

По его словам, миссия "Силы и чести" - привести в Верховную Раду и правительство настоящих профессионалов.

"Сообщаю также, что сегодня главой нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду Украины. Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста", - добавил Смешко.

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