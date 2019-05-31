Курс рубля в київських обмінниках перед вихідними підскочив

У п'ятницю, 31 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 30 травня зріс на 4 копійки і становить 3,68 гривень за 10 рублів, а курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,6790 27,0331 29,6027 30,1371 3,68 4,21 Максимальний 26,8600 27,2000 29,9000 30,5000 4,00 5,00 Мінімальний 26,2000 26,9000 29,0000 29,9000 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30 в четвер.

Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.

Тим часом, обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль.