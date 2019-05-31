Курс рубля в київських обмінниках перед вихідними підскочив

У п'ятницю, 31 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 30 травня зріс на 4 копійки і становить 3,68 гривень за 10 рублів, а курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,21 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,6790\r\n27,0331\r\n29,6027\r\n30,1371\r\n3,68\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,8600\r\n27,2000\r\n29,9000\r\n30,5000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,2000\r\n26,9000\r\n29,0000\r\n29,9000\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар злетів ще на 18 копійок, а євро - майже на 30 в четвер.\r\nРаніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.\r\nТим часом, обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль.