Долар і євро перед вихідними злетіли в ціні

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 30 травня на 19,32 коп. до 27,0303 UAH/USD, курс купівлі - на 16,95 коп. до 26,6554 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 16,41 коп. до 29,5868 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 16,74 коп. до 30,1249 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,6554 27,0303 29,5868 30,1249 3,68 4,22 Максимальний 26,8500 27,2000 29,8500 30,5000 4,00 5,00 Мінімальний 26,2000 26,9000 29,0000 29,9500 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль.

Раніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.