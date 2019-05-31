Долар і євро перед вихідними злетіли в ціні

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 30 травня на 19,32 коп. до 27,0303 UAH\/USD, курс купівлі - на 16,95 коп. до 26,6554 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 16,41 коп. до 29,5868 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 16,74 коп. до 30,1249 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,6554\r\n27,0303\r\n29,5868\r\n30,1249\r\n3,68\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,8500\r\n27,2000\r\n29,8500\r\n30,5000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,2000\r\n26,9000\r\n29,0000\r\n29,9500\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, обвал гривні на міжбанку триває третій день поспіль.\r\nРаніше офіційний курс гривні впав майже на 30 копійок.