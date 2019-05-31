Зеленський продовжує активно займатися спортом навіть на Банковій: хоч гантелі не вкрали

Президент України Володимир Зеленський, після скандалу з плазмами та серверами, які забрав із собою Порошенко, поділився на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook фотографією з тренажерного залу. При цьому глава держави зазначив, що займається фізичними вправами безпосередньо в будівлі Адміністрації президента на вулиці Банковій.

У властивій Зеленському жартівливій манері, гарант Конституції підписав цей знімок: "На Банковій. Хоч гантелі не вкрали)))".

Крім самого Володимира Зеленського на знімку можна розглянути і займається разом з ним керівника Адміністрації президента Андрія Богдана.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли.

На що колишній прес-секретар колишнього Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявив, що секретної інформації на серверах з ситуативною кімнати РНБО не було. І вони були орендовані та відображали інформацію СБУ і прикордонників.

При цьому екс-заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що ніяких серверів з інформацією в ситуаційної кімнаті в АП взагалі не було, так як вони там і не передбачені.

У той же час Шимків у вересні 2018 року в інтерв'ю виданню "Українська правда" розповів, що техніка для ситуативної кімнати була отримана від інших державних органів.

Зокрема, сервери надала Центральна виборча комісія, ряд іншої техніки - Національний банк.