Сервери в ситуаційній кімнаті Президента були орендовані і відображали інформацію СБУ і прикордонників, - Цеголко

Сервери в ситуаційній кімнаті Президента були орендовані і відображали інформацію СБУ і прикордонників, - Цего

Прес-секретар колишнього Президента Петра Порошенка Святослав Цеголко заявляє, що секретної інформації на серверах в ситуаційній кімнаті Президента не було.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ніякої конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався тільки online. Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ або Податковій", - повідомив він.

Він також заявив, що всю техніку для ситуаційної кімнати було орендовано на гроші Порошенка, а потім її було повернуто орендодавцеві.

Крім того, Цеголко заявив, що конфіденційні сервери знаходяться в ситуаційному центрі РНБО, де працює Данилюк.

Як повідомляли Українські Новини, секретар РНБО Олександр Данилюк заявляє, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли.