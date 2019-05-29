Экс-замглавы АП Шимкив заявил, что серверов с информацией в ситуационной комнате Порошенко не было

Бывший заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив отрицает наличие серверов с информацией в ситуационной комнате в Администрации бывшего Президента Петра Порошенко.\r\nОб этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами", - сообщил экс-замглавы Администрации.\r\nГлавная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов.\r\nПо каналам связи передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища.\r\nКак сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Александр Данилюк заявляет, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.\r\nБывший пресс-секретарь бывшего Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявляет, что секретной информации на серверах из ситуативной комнаты СНБО не было.