На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ

За минулу добу, 30 травня, проросійські бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши при цьому заборонене "Мінськом" озброєння.

Двоє українських військовослужбовців були поранені, повідомили в прес-центрі ООС.

"30 травня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм біля села Водяне, поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів, а в районі Опитного були застосовані гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Поблизу Харчовика бойовики стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а у Верхньоторецькому та Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські найманці вдарили з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та автоматичних гранатометів станкових поблизу Новолуганского, а у Кримського вівся вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 30 травня одного окупанта було поранено", – розповіли в ООС.

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