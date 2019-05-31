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31 травня 2019, пʼятниця, 08:14 4
Силові структури 2019-05-31T08:17:59+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ

На Донбасі бойовики поранили двох бійців ЗСУ

Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

За минулу добу, 30 травня, проросійські бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши при цьому заборонене "Мінськом" озброєння.

Двоє українських військовослужбовців були поранені, повідомили в прес-центрі ООС.

"30 травня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм біля села Водяне, поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів, а в районі Опитного були застосовані гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Поблизу Харчовика бойовики стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а у Верхньоторецькому та Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські найманці вдарили з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та автоматичних гранатометів станкових поблизу Новолуганского, а у Кримського вівся вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 30 травня одного окупанта було поранено", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики позбулися відразу трьох "бійців".

Окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.

Раніше на Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ.

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