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30 мая 2019, четверг, 07:21 281
Силовые структуры 2019-05-30T07:31:19+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики лишились сразу троих "бойцов"

На Донбассе боевики лишились сразу троих "бойцов"

ООС. Фото: Минобороны
ООС. Фото: Минобороны

Вчера, 29 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Среди защитников Украины потерь нет. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трех оккупантов было уничтожено, еще один – ранен", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.

Ранее на Донбассе боевики ранили воина ВСУ.

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