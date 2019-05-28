На Донбассе боевики ранили воина ВСУ

Боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, 1 военный раненБоевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 28 мая, 1 военнослужащий ранен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня", - сказано в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных у города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм.\r\nВследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Потери противника уточняются.\r\nНапомним, на Донбассе боевик "ЛНР" сбежал из-за плохого отношения командира.\r\nРанее на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.\r\nТакже боевики обстреляли жилые дома в Верхнеторецком.