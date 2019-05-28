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28 мая 2019, вторник, 18:50 13
Силовые структуры 2019-05-28T18:50:32+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили воина ВСУ

На Донбассе боевики ранили воина ВСУ

Боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, 1 военный ранен

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 28 мая, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных у города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Потери противника уточняются.

Напомним, на Донбассе боевик "ЛНР" сбежал из-за плохого отношения командира.

Ранее на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.

Также боевики обстреляли жилые дома в Верхнеторецком.

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