На Донбассе боевики ранили воина ВСУ

Боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, 1 военный ранен

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 28 мая, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных у города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Потери противника уточняются.

Напомним, на Донбассе боевик "ЛНР" сбежал из-за плохого отношения командира.

Ранее на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.

Также боевики обстреляли жилые дома в Верхнеторецком.