Данилюк прогнозує зустріч у "нормандському форматі" в середині липня

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк прогнозує зустріч у "нормандському форматі" (Франція, Німеччина, Росія, Україна) в середині липня.\r\nПро це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.\r\n"Ми будемо продовжувати активний діалог і готуватися до зустрічі в "нормандському форматі". Це може відбутися десь у середині липня - це план", - сказав він.\r\nТакож, із його слів, персональний склад "мінських груп" буде змінено найближчим часом, проте відмовився називати будь-які прізвища.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Данилюк заявив, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли.\r\nТакож Данилюк розповів, що буде розглядати РНБО на засіданні 31 травня.\r\nТим часом, Президент Володимир Зеленський обговорив з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини кроки для активізації переговорів щодо Донбасу.