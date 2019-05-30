Данилюк прогнозує зустріч у "нормандському форматі" в середині липня

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк прогнозує зустріч у "нормандському форматі" (Франція, Німеччина, Росія, Україна) в середині липня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Ми будемо продовжувати активний діалог і готуватися до зустрічі в "нормандському форматі". Це може відбутися десь у середині липня - це план", - сказав він.

Також, із його слів, персональний склад "мінських груп" буде змінено найближчим часом, проте відмовився називати будь-які прізвища.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Данилюк заявив, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли.

Також Данилюк розповів, що буде розглядати РНБО на засіданні 31 травня.

Тим часом, Президент Володимир Зеленський обговорив з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини кроки для активізації переговорів щодо Донбасу.